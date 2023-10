Einbruchsgefahr steigt in dunkler Jahreszeit

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, doch noch immer werden pro Jahr Tausende Einbrüche in Hessen begangen. Die Gefahr steigt regelmäßig im Herbst an: Da es früher dunkel wird und morgens länger dunkel bleibt, ergeben sich mehr Gelegenheiten für Täter, aktiv zu werden. Die Polizei verstärkt deshalb in diesen Tagen ihren Einsatz, um Einbrüche zu verhindern. Und rät Bürgern, sich zu schützen. Fragen und Antworten zum Thema.