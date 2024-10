Kontrollen und Beratungen

Hessische Polizei verstärkt Maßnahmen zum Einbruchsschutz

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger: In der typischen Einbruchszeit will die Polizei in Hessen stärker gegen Täter vorgehen. Was können Bürgerinnen und Bürger selbst tun?