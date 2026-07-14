Eine Million Euro Schaden nach Brand einer Sporthalle
Nach dem Brand am Wochenende haben Ermittler neue Erkenntnisse zur Ursache. Der Schaden ist wesentlich höher als zunächst angenommen.
Fuldabrück (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Sporthalle in Fuldabrück (Landkreis Kassel) ist die Höhe des Schadens mit rund einer Million Euro deutlich höher als zunächst angenommen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, gehen Brandermittler als Ursache zudem von vorsätzlicher Brandstiftung durch Unbekannte aus.
Das Feuer war am Sonntagabend an einer Notausgangstür in der Halle ausgebrochen und hatte sich schnell bis in den angrenzenden Geräteraum ausgebreitet. Die Polizei war nach ersten Schätzungen zunächst von 150.000 bis 200.000 Euro Schaden ausgegangen.
Die Brandstelle sei am Montag durch die Kriminalpolizei untersucht worden, hieß es. Dabei wurde die mutmaßliche Brandursache festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen.