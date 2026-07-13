Hoher Schaden nach Brand in Sporthalle
Nach einem Feuer in einer Sporthalle in Fuldabrück schätzt die Polizei den Schaden auf bis zu 200.000 Euro. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.
Fuldabrück (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Sporthalle in Fuldabrück (Landkreis Kassel) hat einen hohen Schaden verursacht. Ersten Schätzungen der Polizei nach beträgt der Sachschaden etwa 150.000 bis 200.000 Euro, wie es in einer Mitteilung heißt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.
Das Feuer war am Sonntagabend an einer Notausgangstür ausgebrochen und hatte sich über den hölzernen Hallenboden bis in einen angrenzenden Geräteraum ausgebreitet. Feuerwehrleute löschten die Flammen.
Die Brandursache blieb zunächst unklar. Doch die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus und suchen deswegen nach Zeugen.