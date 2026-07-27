Zentrale Telefonnummer

Eine Nummer für alle: Hessens Finanzämter schalten Hotline

Eine zentrale Telefonnummer soll den Kontakt zu den hessischen Finanzämtern vereinfachen. Wen erreichen Bürgerinnen und Bürger bei Steuerfragen?

Die zentrale Hotline ist montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Die zentrale Hotline ist montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Finanzämter in Hessen sind ab August nur noch über eine Nummer erreichbar. Damit soll der Service für Bürgerinnen und Bürger erleichtert werden, teilte das Hessische Ministerium der Finanzen mit. Wen ruft man bei Steuerfragen an?

Auskünfte über Steuerhotline

Ab dem 1. August gilt die Rufnummer 069 2545 2545. Die Hotline soll montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt sein. Anrufe sollen gleichmäßig auf die verfügbaren Beschäftigten des Bürgerservices aller hessischen Finanzämter verteilt werden. Dadurch sollen Auskünfte zu individuellen Steuerfällen unabhängig davon möglich sein, welches Finanzamt zuständig ist.

Während einer Übergangsphase sollen die bisherigen Telefonnummern zwar erreichbar bleiben, Anruferinnen und Anrufer würden aber automatisch an das neue zentrale System weitergeleitet, teilte das Hessische Ministerium der Finanzen mit.

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In Zukunft hilft die Künstliche Intelligenz

Zunächst werden weiterhin Beschäftigte die Anrufe entgegennehmen. Das Finanzministerium plane jedoch bereits den nächsten Schritt: Künftig soll ein KI-gestützter Telefonassistent den Bürgerservice unterstützen. Er soll häufige Fragen – etwa zu Fristverlängerungen oder einem Wechsel der Steuerklasse – selbstständig beantworten können. Aktuell werde der digitale Helfer vorbereitet.

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