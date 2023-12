Langenselbold (dpa/lhe) - Beim Brand eines Dachgeschosses in einem Haus in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie es zu dem Feuer am Donnerstag kam, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. Informationen zum Sachschaden lagen ebenfalls nicht vor. Die Frau soll alleine in dem Haus gewesen sein, sagte eine Sprecherin.