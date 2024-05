Solaranlage auf Dach gerät in Brand

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Auf dem Dach eines Firmengeländes in Bad Hersfeld sind mehrere Photovoltaik-Module in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer am Donnerstagmorgen soll ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an der Solaranlage gewesen sein, wie das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 30 000 Euro. Neben den Photovoltaik-Anlagen wurde die Dachhaut des Gebäudes durch den Brand beschädigt.