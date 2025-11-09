Ursache unklar Einfamilienhaus bei Kassel abgebrannt In einem Wohnhaus in Nordhessen bricht ein Feuer aus. Der Bewohner kommt in ein Krankenhaus. 09.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sven Hoppe/dpa Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf ein Nachbarhaus verhindern. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite