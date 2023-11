Einigung auf Semesterticket: Preis bei knapp 30 Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das geplante bundesweite Semesterticket stößt in Hessen auf Zustimmung, aber auch auf Kritik. Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßte die Einigung auf das Ticket zum Sommersemester 2024 am Dienstag grundsätzlich. Doch beispielsweise Auszubildende seien nicht berücksichtigt. Sie hätten nur ein geringes Einkommen und müssten häufiger zu ihrem Ausbildungsplatz über Bundesländergrenzen hinweg pendeln, erklärte der hessische Landesvorsitzende Thomas Kraft am Dienstag.