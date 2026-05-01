Fußball-Bundesliga

«Einmalig»: Hoeneß lobt Stuttgarts Fan-Power vor Landesduell

Auch diesmal werden Tausende VfB-Fans in Sinsheim erwartet. Trainer Hoeneß zeigt sich beeindruckt vom starken Rückhalt. Gerade die Duelle mit der TSG seien in dieser Hinsicht besonders.

Sebastian Hoeneß darf sich auch am Samstag auf viele VfB-Fans freuen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Sebastian Hoeneß darf sich auch am Samstag auf viele VfB-Fans freuen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat die Unterstützung der Stuttgarter Fans vor dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim in den höchsten Tönen gelobt. «Generell ist die Unterstützung großartig, einmalig und absolute Spitze in Deutschland», sagte der 43-Jährige vor dem Landesduell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr). «Auch in Europa müssen wir uns da nicht verstecken.» Zum Spiel in Sinsheim werden wie in den vorherigen Jahren auch wieder mehrere Tausend VfB-Anhänger erwartet.

Auch Leweling schwärmte schon

Der Rückhalt durch die Fans sei «unbestritten», meinte Hoeneß. Das sehe auch die Mannschaft so. «Deswegen gibt es dann auch so Aussagen wie von Jamie: Warum soll ich weg? Ich hab' hier alles», sagte der Coach über Offensivspieler Jamie Leweling. Dieser hatte in einem Interview zuletzt ebenfalls von den VfB-Anhängern geschwärmt, gilt aber immer mal wieder auch als Wechselkandidat.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In der vergangenen Saison hatte es eine regelrechte VfB-Fan-Invasion beim Auswärtsspiel gegen die TSG gegeben. Rund 16.000 von ihnen waren mitgereist. «Natürlich waren die Spiele etwas Besonderes in den letzten Jahren in Hoffenheim», sagte Hoeneß.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hungriger VfB: Nicht nur Stiller will in die Königsklasse
Saison-Endspurt

Hungriger VfB: Nicht nur Stiller will in die Königsklasse

Der VfB Stuttgart geht motiviert ins Landesduell. Ziel könne jetzt nur noch die Champions League sein, sagt Trainer Hoeneß - und äußert sich auch zur Zukunft seines Mittelfeldstrategen.

30.04.2026

VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg
Fußball-Bundesliga

VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg

Funkt der VfB Stuttgart den Bayern auf ihrem Weg zur Meisterschaft noch mal dazwischen? Hoffenheim empfängt den BVB. In Freiburg kommt es zum Baden-Württemberg-Duell.

18.04.2026

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern
Fußball-Bundesliga

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern

Der VfB empfängt zum Jahresabschluss die TSG. Freiburg ist auswärts gefordert, der FCH hat kurz vor Weihnachten noch mal eine gewaltige Hürde zu nehmen.

20.12.2025

VfB Stuttgart in Freiburg wieder mit Abwehrchef Chabot
Fußball

VfB Stuttgart in Freiburg wieder mit Abwehrchef Chabot

Im Landesduell beim SC Freiburg kehrt Jeff Chabot in die Innenverteidigung des VfB Stuttgart zurück. Der erwartet trotz des schwachen Saisonstarts des Sport-Clubs einen unangenehmen Gegner.

11.09.2025

«Ausbalanciert» ins Finale: VfB und Hoeneß fast am Ziel
Bundesliga

«Ausbalanciert» ins Finale: VfB und Hoeneß fast am Ziel

Der VfB Stuttgart stellt sich auf das nächste Herzschlagfinale ein. Der Trainer wirkt vor dem Duell mit seinem Ex-Club Hoffenheim ganz ruhig. Ein Verteidiger droht auszufallen.

25.05.2023