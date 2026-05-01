«Einmalig»: Hoeneß lobt Stuttgarts Fan-Power vor Landesduell

Stuttgart (dpa/lsw) - VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat die Unterstützung der Stuttgarter Fans vor dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim in den höchsten Tönen gelobt. «Generell ist die Unterstützung großartig, einmalig und absolute Spitze in Deutschland», sagte der 43-Jährige vor dem Landesduell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr). «Auch in Europa müssen wir uns da nicht verstecken.» Zum Spiel in Sinsheim werden wie in den vorherigen Jahren auch wieder mehrere Tausend VfB-Anhänger erwartet.

Auch Leweling schwärmte schon

Der Rückhalt durch die Fans sei «unbestritten», meinte Hoeneß. Das sehe auch die Mannschaft so. «Deswegen gibt es dann auch so Aussagen wie von Jamie: Warum soll ich weg? Ich hab' hier alles», sagte der Coach über Offensivspieler Jamie Leweling. Dieser hatte in einem Interview zuletzt ebenfalls von den VfB-Anhängern geschwärmt, gilt aber immer mal wieder auch als Wechselkandidat.

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