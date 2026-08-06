Einsatz am Bodensee - Zusammenhang mit vermisster Frau?

Langenargen/Kressbronn (dpa) - Am Bodensee bei Langenargen gibt es derzeit einen größeren Einsatz der Polizei. Ob dieser im Zusammenhang mit einer 65 Jahre alten Frau steht, die am Mittwoch vom Boot gefallen und im Bodensee untergegangen war, ist unklar. Die Polizei wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Die Frau war während eines Unwetters von dem Boot gestürzt und im Bodensee untergegangen. Ihr Mann wählte dann den Notruf. Eine Gewitterzelle habe direkt über dem Motorboot gestanden und hohe Wellen ausgelöst, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Rund 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchten daraufhin nach der 65-Jährigen - bislang jedoch ohne Erfolg. Die Suche war am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen worden.