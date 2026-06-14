Vermisster Motorradfahrer nach tagelanger Suche tot geborgen

Gernsbach (dpa/lsw) - Ein seit mehr als einer Woche vermisster Motorradfahrer ist im Schwarzwald tot aufgefunden worden. Angehörige hatten den 53-Jährigen am 4. Juni als vermisst gemeldet, nachdem er von einer Ausfahrt nicht zurückgekommen war, wie die Polizei mitteilte. Mitglieder eines privaten Suchtrupps fanden den Mann am Samstag an einer Landstraße bei Gernsbach (Kreis Rastatt).

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. In den Unfall seien keine anderen Verkehrsteilnehmer involviert gewesen, so die Ermittler.

Zunächst hatte auch die Polizei nach dem Mann gesucht, die Suche dann aber eingestellt. Über Facebook starteten Angehörige eine eigene Suchaktion.