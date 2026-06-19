Suche nach Kleinkind

Polizei warnt vor privaten Suchtrupps nach vermisstem Baby

Soziale Medien laufen heiß: Aufrufe zur Suche nach dem Baby verbreiten sich. Was die Polizei jetzt zu unkoordinierten Hilfsaktionen sagt.

In Renningen wird ein Säugling vermisst. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
In Renningen wird ein Säugling vermisst.

Renningen (dpa) - Parallel zur Suche nach dem verschwundenen Säugling in Renningen schlägt sich die Polizei mit Postings zum Fall in den sozialen Medien herum. Aktuell werde in sozialen Medien und Messenger-Gruppen zur Teilnahme an Suchmaßnahmen aufgerufen, schrieb die Polizei auf Facebook. «Wir bitten dringend darum, von eigenständigen Suchaktionen abzusehen. Unkoordinierte Maßnahmen können die laufenden Ermittlungen sowie die professionellen Such- und Einsatzmaßnahmen der Polizei und der Rettungskräfte behindern.»

Der drei Monate alte Junge wird laut Polizei seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gebe es nicht. Einen konkreten Verdacht gebe es nicht.

Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz versammelten sich am Morgen auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch Hunde und Hubschrauber suchten nach dem Kind, wie die Polizei mitteilte.

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