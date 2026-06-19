Bürgermeisterin «in großer Sorge» – Baby bleibt verschwunden

Renningen (dpa/lsw) - Der aus Renningen verschwundene Säugling macht auch Bürgermeisterin Melanie Hettmer schwer zu schaffen. «Ich bin sprachlos und in großer Sorge. Ich hoffe, dass das Kind wohlbehalten gefunden wird.» Die rund 18.000 Einwohner zählende Stadt sei mit der Polizei in engem Austausch.

Der drei Monate alte Junge wird laut Polizei seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gebe es nicht. Einen konkreten Verdacht gebe es nicht.

Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz versammelten sich am Morgen auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch Hunde und Hubschrauber suchten nach dem Kind, wie die Polizei mitteilte.