Suche nach verschwundenem Baby: Leichenspürhunde eingesetzt
Seit Donnerstagabend fehlt von einem Säugling jede Spur. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, sie setzt bei der Suche aber auch ganz besondere Hunde ein.
Renningen (dpa) - Bei der Suche nach dem verschwundenen Säugling im baden-württembergischen Renningen setzt die Polizei nach Angaben eines Sprechers auch Leichenspürhunde ein. Weiterhin werde in alle Richtungen ermittelt, betonte der Sprecher vor Ort. Konkrete Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bislang nicht.
Der drei Monate alte Junge wird laut Polizei seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Auch mit Hubschraubern und Hunden wird nach dem Kind gesucht.