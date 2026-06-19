Suche nach Kleinkind

Polizei: Vermisstes Baby lag zuletzt im Kinderwagen

Ein Säugling verschwindet nachts spurlos aus einem Kinderwagen. Trotz Großaufgebot der Polizei fehlt jede Spur.

Große Suchaktion in Renningen. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Große Suchaktion in Renningen.

Renningen (dpa) - Das vermisste Kind aus dem baden-württembergischen Renningen lag laut Polizei zuletzt in einem Kinderwagen und war im Moment unbeaufsichtigt. Wo sich der Kinderwagen zum Zeitpunkt des Verschwindens des etwa drei Monate alten Jungen genau befand, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Jedenfalls verschwand das Neugeborene von der Wohnanschrift der Mutter in Renningen. 

Der etwa drei Monate alte Junge wird nach Polizeiangaben seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gibt es laut Polizei nicht. Auch einen konkreten Verdacht oder Erkenntnisse über ein Verbrechen hätten die Ermittler bislang nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt.

Bei der Suche nach dem Säugling setzt die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem DRK versammelten sich am Morgen zudem auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch die Bereitschaftspolizei unterstütze den Einsatz.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Renningen liegt im Landkreis Böblingen. Die Stadt liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Baby vermisst - Polizei: Keine heißen Hinweise zum Verbleib
Suche nach Kleinkind

Baby vermisst - Polizei: Keine heißen Hinweise zum Verbleib

Seit Stunden sucht die Polizei in Renningen nach einem vermissten Baby – bislang ohne konkrete Hinweise. Warum Zeit jetzt eine entscheidende Rolle spielt.

vor 1 Stunde

Suche nach verschwundenem Baby: Leichenspürhunde eingesetzt
Suche nach Kleinkind

Suche nach verschwundenem Baby: Leichenspürhunde eingesetzt

Seit Donnerstagabend fehlt von einem Säugling jede Spur. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, sie setzt bei der Suche aber auch ganz besondere Hunde ein.

vor 2 Stunden

Polizei warnt vor privaten Suchtrupps nach vermisstem Baby
Suche nach Kleinkind

Polizei warnt vor privaten Suchtrupps nach vermisstem Baby

Soziale Medien laufen heiß: Aufrufe zur Suche nach dem Baby verbreiten sich. Was die Polizei jetzt zu unkoordinierten Hilfsaktionen sagt.

vor 2 Stunden

Bürgermeisterin «in großer Sorge» – Baby bleibt verschwunden
Suche nach Kleinkind

Bürgermeisterin «in großer Sorge» – Baby bleibt verschwunden

Drei Monate alt, spurlos verschwunden: In Renningen sucht ein Team mit Hunden und Hubschraubern nach dem Baby. Die Bürgermeisterin zeigt sich tief besorgt.

vor 2 Stunden

Säugling verschwunden - Suche mit Hunden und Hubschrauber
Suche nach Kleinkind

Säugling verschwunden - Suche mit Hunden und Hubschrauber

Ein drei Monate alter Säugling wird seit Mitternacht vermisst. Polizei, Rettungskräfte und Suchhundestaffeln sind mit Hubschraubern, Drohnen und rund 40 Hunden unterwegs, um nach dem Jungen zu suchen.

vor 2 Stunden