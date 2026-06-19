Polizei: Vermisstes Baby lag zuletzt im Kinderwagen

Renningen (dpa) - Das vermisste Kind aus dem baden-württembergischen Renningen lag laut Polizei zuletzt in einem Kinderwagen und war im Moment unbeaufsichtigt. Wo sich der Kinderwagen zum Zeitpunkt des Verschwindens des etwa drei Monate alten Jungen genau befand, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Jedenfalls verschwand das Neugeborene von der Wohnanschrift der Mutter in Renningen.

Der etwa drei Monate alte Junge wird nach Polizeiangaben seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gibt es laut Polizei nicht. Auch einen konkreten Verdacht oder Erkenntnisse über ein Verbrechen hätten die Ermittler bislang nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt.

Bei der Suche nach dem Säugling setzt die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem DRK versammelten sich am Morgen zudem auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch die Bereitschaftspolizei unterstütze den Einsatz.

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