Suche nach Kleinkind

Polizei sucht vermissten Säugling in Baden-Württemberg

Suchhunde und ein Hubschrauber sind im Einsatz: In Renningen wird nach einem Neugeborenen gesucht. Die Polizei hält sich mit Details bedeckt. Was bisher bekannt ist.

Große Suchaktion in Renningen. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Große Suchaktion in Renningen.

Renningen (dpa) - Die Polizei sucht im baden-württembergischen Renningen nach einem vermissten Säugling. Das teilte ein Polizeisprecher in Ludwigsburg mit. Der drei Monate alte Junge werde seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gebe es nicht. 

An der umfangreichen Suche nach dem Säugling seien Suchhunde, Hubschrauber und Drohnen beteiligt, wie es weiter hieß. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hätten sich auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt versammelt, um zu unterstützen, sagte eine Polizeisprecherin. 

Wo das Kind verschwunden sein soll, wollte die Polizei nicht bekanntgeben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gab es zunächst keine Auskunft. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. 

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Renningen liegt im Landkreis Böblingen. Die Stadt liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.

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