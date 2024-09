Einsatz von Eintrachts Marmoush in Wolfsburg unsicher

Frankfurt/Main (dpa) - Hinter dem Einsatz von Eintracht Frankfurts Omar Marmoush bei seinem Ex-Club VfL Wolfsburg steht nach einer Überdehnung des Außenbandes weiter ein Fragezeichen. Man müsse den Freitag abwarten, sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg. Für Marmoush wäre es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: Er stand von 2017 bis 2023 bei den Niedersachsen unter Vertrag.