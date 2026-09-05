Offenbach

Einsatzkräfte suchen nach vermisster Person in Main

Augenzeugen sehen, wie ein Schwimmer oder eine Schwimmerin mitten im Main offenbar untergeht. Mit Booten, Drohne und Hubschrauber suchen Helfer nach der vermissten Person.

60 Einsatzkräfte haben nach der vermissten Person gesucht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
60 Einsatzkräfte haben nach der vermissten Person gesucht. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Einsatzkräfte haben vergebens nach einem vermissten Menschen im Main gesucht. Augenzeugen beobachteten am Freitagabend eine Person, «wie sie in der Flussmitte beim Versuch, den Main zu durchschwimmen, untergegangen ist», teilte die Feuerwehr Offenbach mit. 

Daraufhin suchten Kräfte mit mehreren Booten auf dem Fluss. Außerdem seien ein Polizeihubschrauber und eine Drohne mit Wärmebildtechnologie aus der Luft eingesetzt worden, hieß es. «Das Gewässer wurde zudem mit einem Sonar und einer Unterwasserdrohne der DLRG abgesucht.» 

Die vermisste Person sei jedoch nicht gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz mit etwa 60 Kräften sei nach etwa drei Stunden beendet worden.

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