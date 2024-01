Einschränkungen bei Bahnstreik auch in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Falle eines mehrtägigen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) müssen sich Fahrgäste auch in Hessen ab diesem Mittwoch auf Einschränkungen einstellen. Im Betrieb der Regionalzüge und S-Bahnen sei mit Ausfällen und Fahrplanabweichungen zu rechnen, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Montag online mit.

Das Arbeitsgericht Frankfurt will am Montag in erster Instanz über den angekündigten mehrtägigen Streik der GDL entscheiden. Sowohl die Deutsche Bahn als auch der Wettbewerber Transdev hatten dort eine einstweilige Verfügung beantragt, um den 64-stündigen Arbeitskampf der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen. Endgültig wäre ein Urteil in erster Instanz allerdings nicht. Beide Seiten können vor dem Landesarbeitsgericht Hessen in Berufung gehen. Dort dürfte eine Entscheidung erst am Dienstag fallen.