Fußball-Bundesliga

Eintracht atmet auf: Sieg in Wolfsburg nimmt Druck von Riera

Es ist schon wieder unruhig am Main nach zwei schwachen Spielen. Der Sieg in Wolfsburg nimmt den Druck - das Saisonziel bleibt erreichbar.

Eintracht Frankfurt bleibt mit dem Sieg in Wolfsburg im Europapokal-Rennen. Foto: Swen Pförtner/dpa
Eintracht Frankfurt bleibt mit dem Sieg in Wolfsburg im Europapokal-Rennen.

Wolfsburg (dpa/lhe) - Richtig zufrieden war Albert Riera auch nach dem 2:1 (2:0) beim VfL Wolfsburg nicht. Dafür ist der Trainer von Eintracht Frankfurt zu sehr Perfektionist. Doch nach den zumeist dürftigen Auftritten der vergangenen Wochen und zunehmender Kritik an seiner Person war der spanische Coach erst einmal erleichtert, dass die Hessen mit dem letztlich verdienten Dreier bei den abstiegsbedrohten Niedersachsen in der Fußball-Bundesliga auf Europapokal-Kurs bleiben.

«Ich freue mich für die Spieler und auch für unsere Fans, die mitgereist sind und uns fantastisch unterstützt haben», sagte Riera. Ungewohnt sanfte Töne des Ex-Profis, der auch seine Spielanalyse in zurückhaltender Form vortrug. «In der ersten Halbzeit haben wir fast alles kontrolliert. Zum einen den offensiven Teil. Zum anderen, das ist noch wichtiger, wenn wir den Ball verloren haben», lobte der Eintracht-Coach. «In der zweiten Halbzeit war unser Pressing nicht auf demselben Level.»

Eintracht nach der Pause im Verwaltungsmodus

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das war noch recht wohlwollend formuliert, denn mit dem 2:0 im Rücken stellten die Frankfurter ihre Bemühungen im zweiten Durchgang praktisch komplett ein. «Ich kann mir das nicht so recht erklären. Wir waren zu passiv und haben fast nur noch verteidigt. Das ist nicht der Spielstil, den wir prägen wollen», räumte Stürmer Jonathan Burkardt ein.

In den ersten 45 Minuten zeigte die Eintracht dagegen einen überzeugenden Auftritt, der mit den beiden Treffern von Oscar Höjlund (21. Minute) und Arnaud Kalimuendo (32.) belohnt wurde. Doch danach war es mit der Frankfurter Dominanz wieder vorbei.

«Der Trainer hat in der Kabine gesagt, dass es nun gleich wieder 0:0 stehen würde und wir aktiv weiter nach vorne spielen sollen. Ich hoffe, dass wir das sehr bald über 90 volle Minuten hinbekommen», sagte Burkardt mit Blick auf die noch ausstehenden fünf Partien, in denen die Hessen Platz sieben verteidigen wollen, der am Ende noch für die Teilnahme an der Conference League reichen könnte.

Auch Krösche erleichtert

Die Teilnahme am Europapokal ist das Saisonziel am Main, weshalb Sportvorstand Markus Krösche nach den jüngsten Rückschlägen gegen Köln und Mainz nach dem Sieg in Wolfsburg erst einmal durchpustete. «Der Sieg ist wichtig, gerade nach vergangener Woche und dem 2:2 nach 2:0-Führung», sagte Krösche mit Blick auf das Köln-Spiel.

Mit der Verpflichtung des sehr fordernden Riera ist Krösche ein Risiko eingegangen. Ein Verpassen des internationalen Geschäfts würde auch ihm angelastet werden. Riera ist es gelungen, die unter seinem Vorgänger Dino Toppmöller chronisch anfällige Defensive zu stabilisieren. Nun soll es in den kommenden Wochen darum gehen, auch spielerisch eine Steigerung hinzubekommen. «Wir wissen, dass wir besser Fußball spielen können als in der zweiten Halbzeit. Für Wolfsburg ging es aber um viel, da muss man so ein Spiel auch einfach mal gewinnen», gab sich Krösche ähnlich wie Riera gnädig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Riera verteidigt Kritik: «Mannschaft weiß, wie ich denke»
Fußball-Bundesliga

Riera verteidigt Kritik: «Mannschaft weiß, wie ich denke»

Albert Riera sorgte zuletzt mit seinen klaren Aussagen für Aufsehen. Zuletzt stand Can Uzun in der Kritik. Nun will der Trainer lieber über das Kollektiv reden.

10.04.2026

Nichts ist mehr rosarot bei Eintracht-Trainer Riera
Fußball-Bundesliga

Nichts ist mehr rosarot bei Eintracht-Trainer Riera

Frankfurts neuer Chefcoach Albert Riera irritiert immer wieder. Mit Aussagen und Aufstellungen. Beim Abstiegskandidaten Wolfsburg braucht der Spanier dringend einen Sieg.

09.04.2026

Götze und Riera: Einer bleibt, was macht der andere?
Fußball

Götze und Riera: Einer bleibt, was macht der andere?

Gut zwei Monate ist Albert Riera inzwischen bei der Eintracht. So wirklich vorangebracht hat er das Team nicht. Gelegenheit, WM-Held Götze ein Extralob zu machen, lässt er aus.

03.04.2026

Krösche verteidigt Eintracht-Coach Riera
Fußball-Bundesliga

Krösche verteidigt Eintracht-Coach Riera

Bei Eintracht Frankfurt geht es unter Riera nicht so richtig voran. Der Sportchef will die Arbeit des Spaniers aber nur «mittel- bis langfristig» bewerten.

30.03.2026

«Beschissen»: Götze spricht vor Riera-Start Klartext
Fußball-Bundesliga

«Beschissen»: Götze spricht vor Riera-Start Klartext

Acht Spiele ohne Sieg, wieder kassieren die Frankfurter drei Gegentore: Nun soll der neue Trainer Albert Riera das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückbringen.

01.02.2026