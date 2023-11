Eintracht bangt um Einsatz von Abwehrchef Koch in Bremen

Frankfurt/Helsinki (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Werder Bremen die Erfolgsserie auf fremden Plätzen fortsetzen. Zuletzt konnte der Pokalfinalist drei Auswärtssiege ohne Gegentor feiern. Allerdings ist der Einsatz von Abwehrchef Robin Koch fraglich. Er hatte sich im Training eine Wadenverletzung zugezogen und musste schon im Conference-League-Spiel am Donnerstag bei HJK Helsinki (1:0) aussetzen. Dagegen kehrte Verteidiger Tuta nach einer Schulterprellung ins Training zurück und könnte wieder in die Startelf rücken.