Eintracht will Siegesserie auswärts ausbauen: Koch fraglich

Frankfurt/Helsinki (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will die Auswärtserfolgsserie im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Werder Bremen ausbauen. «Zuletzt haben wir dreimal zu Null gewonnen. So kann es weitergehen», sagte Trainer Dino Toppmöller einen Tag nach dem 1:0-Sieg in der Conference League bei HJK Helsinki. Trotz der engen Taktung der Pflichtspiele seien die Eintracht-Spieler «körperlich auf einem guten Level». Man werde in Bremen mit einer schlagkräftigen Mannschaft antreten. «Wir haben Bock auf jedes Spiel», meinte der Coach.