Eintracht-Coach schimpft über «Wahnsinns-Fehlpass»

Darmstadt (dpa) - Mit deutlicher Kritik an ihrer Mannschaft haben Dino Toppmöller und Markus Krösche auf das 2:2 von Eintracht Frankfurt in Darmstadt reagiert. Sportvorstand Krösche sagte verärgert, dass die Eintracht-Profis am Samstag in der Fußball-Bundesliga die 2:0-Führung im Hessen-Derby hergegeben hätten, «weil wir nicht weiter Fußball gespielt haben». Er bemängelte: «Viel zu tief gestanden, viel zu passiv.» Das Remis sei «extrem ärgerlich» und «völlig unnötig», sagte Krösche. Die Spieler seien ein Stück weit naiv gewesen.