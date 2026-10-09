Fußball

Eintracht Frankfurt vor Leipzig mit Systemfrage

Immer wieder gibt Eintracht Frankfurt nach der Pause Führungen aus der Hand. In Leipzig soll dies anders werden. Ob mit einem oder zwei Stürmern ist dabei offen.

Grübelt auch über das System: Eintracht-Trainer Adi Hütter (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Grübelt auch über das System: Eintracht-Trainer Adi Hütter (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ob Eintracht Frankfurt nach der langen Länderspielpause bei RB Leipzig mit den Nationalstürmern Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib auflaufen wird, hat Coach Adi Hütter noch offen gelassen. Doch gerade die taktische Herangehensweise beschäftigt den 56-Jährigen vor dem Bundesligaspiel bei den Sachsen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Eine Umstellung auf eine Dreierkette könnte zulasten eines Stürmers gehen. 

In Leipzig setzt die Eintracht unabhängig von der Aufstellung auf ihre gute Auswärtsbilanz bisher. Ein Remis und ein Sieg stehen aktuell zu Buche. Allerdings verlor Leipzig sein letztes Heimspiel Ende Januar. Im Vorjahr gab es zudem eine 0:6-Klatsche für die Hessen. In den vergangenen zehn Jahren gelang überhaupt erst ein Dreier bei RB. 

Malik Pimpong fällt wegen leichter Beschwerden aus, ebenso der erkrankte Jeremiaha Maluze. Can Uzun ist dagegen gesund von der türkischen Nationalmannschaft zurückgekehrt und konnte normal mittrainieren.

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