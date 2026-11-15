Fußball

Eintracht-Frauen feiern Torfestival in Leipzig

Die Frankfurterinnen gewinnen ihr Bundesligaspiel bei RB Leipzig mit 5:1 (2:0). In der Tabelle halten sie damit Werder Bremen auf Distanz.

Amanda Ilestedt darf in Leipzig erneut über ein Kopfballtor jubeln. Foto: Florian Wiegand/dpa
Amanda Ilestedt darf in Leipzig erneut über ein Kopfballtor jubeln.

Leipzig (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind in der Bundesliga wieder in der Erfolgsspur. Nach der 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am Spieltag zuvor haben die Hessinnen ihr Gastspiel bei RB Leipzig am Sonntag mit 5:1 (2:0) gewonnen. 

Rebecka Blomqvist (11.), Amanda Ilestedt (17.), Nina Lührßen (63.), Hayley Raso (74.) und Hanna Bennison (79.) erzielten die Frankfurer Tore. Als das Spiel schon lange entschieden war, gelang Alieke Tuin in der Nachspielzeit (90+1) ein überraschender und sehenswerter Ehrentreffer. 

Durch den Sieg konnte die Eintracht ihren dritten Tabellenplatz verteidigen und den Vierten Werder Bremen, der nur einen Punkt dahinter lauert, auf Distanz halten. Die Gastgeberinnen waren für die Begegnung in die große RB-Arena umgezogen, lockten dabei aber nur 3680 Zuschauer.

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