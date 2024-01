Eintracht-Frauen hoffen auf «kleines Wunder» in Barcelona

Barcelona/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona starten die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ins neue Fußball-Jahr. Vor der Partie beim Titelverteidiger am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) hat das Team von Trainer Niko Arnautis einen Viertelfinal-Einzug allerdings nicht mehr in der eigenen Hand. «Wir freuen uns einfach darauf», sagte Nationalstürmerin Laura Freigang dennoch. «Trotz unserer Situation haben wir nichts zu verlieren.»

Die Tabelle der Gruppe A führen Barcelonas Frauen um Weltmeisterin und Weltfußballerin Aitana Bonmatí mit zwölf Punkten und 21:1 Toren an. Den einzigen Gegentreffer kassierten die Spanierinnen beim Hinspiel in Frankfurt: Freigang war damals die umjubelte Schützin zum 1:0-Halbzeitstand. Am Ende hieß es aber 1:3. Im 6000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff hoffen Freigang und Co. auf ein «kleines Wunder» (Géraldine Reuteler) und setzen auf ihre Zweikampfstärke: Mit Tanja Pawollek, Lisanne Gräwe und Sara Doorsoun stellt die Eintracht statistisch gesehen die drei bisher besten Zweikämpferinnen in der Königsklasse.