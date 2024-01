Eintracht-Frauen hoffen auf Überraschung beim FC Barcelona

Barcelona/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit geringen Chancen auf einen Viertelfinal-Einzug gehen die Fußballerinnen in das Champions-League-Rückspiel beim FC Barcelona. Vor der Partie beim Titelverteidiger mit Weltmeisterin und Weltfußballerin Aitana Bonmatí am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) liegt das Team von Trainer Niko Arnautis in der Gruppe A nur auf Rang drei. Benfica Lissabon hat sieben Punkte, Frankfurt nur vier.

Unangefochtener Tabellenführer ist Barcelona ohne Punktverlust. Den einzigen Gegentreffer kassierten die Spanierinnen beim Hinspiel in Frankfurt: Laura Freigang war damals die umjubelte Schützin zum 1:0-Halbzeitstand, am Ende hieß es aber 1:3. Die Frankfurterinnen müssen auf einen Coup in Barcelona und darauf hoffen, dass die Portugiesinnen beim punktlosen Schlusslicht FC Rosengard stolpern. Die letzte Vorrundenpartie bestreitet die Eintracht am 31. Januar gegen die Schwedinnen.