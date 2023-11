Eintracht-Frauen: Barcelona-Sieg «etwas ganz, ganz Großes»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt hoffen im Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona auf ihre Außenseiterchance. «Ich glaube, mit unserer Mentalität ist da viel möglich, aber wir wissen natürlich um die Qualitäten des FC Barcelona», sagte Kapitänin Tanja Pawollek am Dienstag. Der Titelverteidiger und spanische Rekordmeister kommt zum zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) unter anderem mit Weltmeisterin und Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí in den Deutsche Bank Park.