Halbfinale gegen Häcken

Eintracht-Frauen mit «Gier» ins Europa-Cup-Finale?

Frankfurts Fußballerinnen winkt ein Europacup-Endspiel. Doch erst mal warten die Meisterinnen aus Schweden auf das Team um die Nationalspielerinnen Laura Freigang, Elisa Senß und Nicole Anyomi.

Marthine Östenstad will mit den Eintracht-Frauen ins Finale des Europa Cups. (Archivbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Marthine Östenstad will mit den Eintracht-Frauen ins Finale des Europa Cups. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Mit «hundertprozentigem Hunger und Gier auf Erfolg» will Trainer Niko Arnautis die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ins Halbfinale des Europa Cups gegen BK Häcken schicken. «Ich erwarte, dass wir auf dieser großartigen Bühne so auftreten, wie es sich gehört, und als Eintracht Frankfurt das Gesicht zeigen, das uns auszeichnet», forderte der 45-Jährige vor dem Hinspiel gegen den schwedischen Meister an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) im heimischen Stadion am Brentanobad. 

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Die Entscheidung über ein Weiterkommen fällt beim Rückspiel am 2. April in Schweden. «Wir wissen, dass wir enorme Qualitäten haben, und wenn wir mit Herz Fußball spielen, sind wir in der Lage, ein gutes Ergebnis zu erzielen», sagte Arnautis.

Häcken ist die einzige Hürde, die den Bundesliga-Dritten noch vom Einzug ins Finale des neuen Wettbewerbs trennt. Beide Teams waren in der Qualifikation zur Champions League ausgeschieden. Den historischen Titel auf kontinentaler Ebene zu gewinnen, das hatte auch die neue Sportdirektorin der Hessinnen, Babett Peter, nach ihrem Amtsantritt in diesem Jahr als Ziel ausgegeben. Das Finale wird am 25. oder 26. April sowie am 2. oder 3. Mai in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Mehr als 3.000 Tickets verkauft

Arnautis kann auf seinen kompletten Kader setzen: Die Schwedin Amanda Ilestedt kehrt nach längerer Verletzungspause zurück. Ob die Japanerin Remina Chiba und die Australierin Hayley Raso auflaufen werden, die sich am Samstag mit ihren Nationalteams im Finale des Asien Cups (1:0 für Japan) gegenüberstanden, ist offen. 

Mehr als 3000 Karten sind bereits für die Begegnung verkauft. «Das wird ein toughes Spiel», kündigte Marthine Östenstad, die norwegische Abwehrspielerin der Eintracht, an. «Aber es sind genau diese Partien, die man spielen will.» Ein Wiedersehen könnte es mit Pernille Sanvig geben, die die Eintracht nach Häcken ausgeliehen hat.

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