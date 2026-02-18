Eintracht-Frauen stehen im Halbfinale des Europa Cups
Die Frankfurterinnen gewinnen ihr Viertelfinal-Rückspiel beim FC Nordsjaelland mit 3:2. Das erste Duell hatten sie mit 4:0 für sich entschieden.
Farum (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind ins Halbfinale des neuen Uefa Women’s Europa Cups eingezogen. Die Hessinnen gewannen ihr Rückspiel beim dänischen FC Nordsjaelland mit 3:2 (2:1). Schon das Hinspiel hatte die Eintracht mit 4:0 für sich entschieden.
Für die Tore der Gäste vor 600 Zuschauern im Right to Dream Park von Farum bei Kopenhagen sorgten Remina Chiba (5. Minute), Geraldine Reuteler (22.) und Hayley Raso (52.). Bei den Däninnen trafen Princess (30.) und Anna Walter (66.).
Gegner im Halbfinale mit großer Wahrscheinlichkeit Häcken
Der Gegner des Bundesligavierten in der Vorschlussrunde des kontinentalen Wettbewerbs wurde später am Abend zwischen BK Häcken aus Schweden und Breidablik aus Island ermittelt. Häcken hatte im ersten Duell mit 7:0 gewonnen. Die Halbfinals sind für den 24./25. März und 1./2. April vorgesehen. Die Eintracht genießt dabei zuerst das Heimrecht.
Eintracht-Trainer Niko Arnautis hatte im Vergleich zum 4:1-Ligaerfolg in Jena sechs Veränderungen in der Startelf vorgenommen und wechselte kräftig durch. Obwohl sich dadurch Schwächen in der Abstimmung und im Mittelfeld ergaben, dominierte seine Mannschaft die Begegnung, und ihr Einzug in die nächste Runde war nie gefährdet.