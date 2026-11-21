Eintracht-Frauen mit spätem Doppelschlag gegen HSV
Den Frankfurterinnen gelingt im Bundesligaduell gegen den HSV ein später Doppelschlag. Damit behauptet die Eintracht weiterhin Rang drei in der Tabelle.
Frankfurt (dpa/lhe) - Joker Hayley Raso hat die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt vor einem Rückschlag im Kampf um das internationale Geschäft bewahrt. Im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Hamburger SV gelang der eingewechselten Australierin in der 81. Minute der erlösende Treffer zum 1:0. Dank eines Eigentores von Magou Doucouré (90.+6) gewannen die Hessinnen noch mit 2:0 (0:0).
Durch den späten, aber verdienten Arbeitssieg konnte Frankfurt seinen dritten Tabellenplatz verteidigen. Danach hatte es vor 2.763 Zuschauern im Stadion am Brentanobad lange nicht ausgesehen. Bayer Leverkusen war schon am Freitag mit einem 3:0-Erfolg bei Union Berlin vorübergehend an der Eintracht vorbeigezogen.
Raso als Matchwinnerin
Der HSV hatte mutig begonnen und stand in der Verteidigung stabil. Die Gastgeberinnen hatten bald mehr vom Spiel, doch der letzte Pass kam selten an, und wenn, stand Keeperin Kinga Szemik einem Treffer im Weg. In der zweiten Hälfte kippte die Partie vollends in Richtung der Eintracht, doch erst die Einwechslung Rasos in der Schlussphase brachte den Erfolg.