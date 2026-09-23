Fußball

Eintracht-Frauen mühen sich im Europa Cup zum Sieg

Rebecka Blomqvist schießt den Frankfurter Bundesligisten per Foulelfmeter zum Sieg in Island. Bei der Eintracht kehrte eine Spielerin nach 20 Monaten Verletzungspause zurück.

Ein Foul an Laura Freigang leitet den Sieg der Eintracht auf Island ein. (Archivbild) Foto: Heiko Becker/dpa
Ein Foul an Laura Freigang leitet den Sieg der Eintracht auf Island ein. (Archivbild)

Hafnarfjördur (dpa) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind erfolgreich in ihre zweite Saison im Europa Cup gestartet. Dank eines Foulelfmeters von Rebecka Blomqvist in der 60. Minute gewann der Bundesliga-Zweite sein Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde bei Fimleikafelag Hafnarfjördur mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Rückspiel ums Weiterkommen ins Achtelfinale wird am 30. September in Frankfurt ausgetragen. 

Vor 560 Zuschauern im Stadion Kaplakrikavöllur hatte sich die Eintracht gegen die physisch starken Gegnerinnen lange schwergetan. Fehlpässe und Ungenauigkeiten prägten das Spiel. Auch in den Zweikämpfen zogen die Gäste oft den Kürzeren. Erst nach der Pause agierten sie druckvoller und wurden dafür belohnt. Die Isländerin Jonina Linnet hatte Eintracht-Kapitänin Laura Freigang im Strafraum zu Fall gebracht, den Strafstoß verwandelte Blomqvist (60.) sicher. 

In der Mannschaft von Cheftrainer Niko Arnautis feierte die Dänin Sofie Lundgaard ihr Startelfdebüt. Die Australierin Hayley Raso war nach ihrer Gelb-Roten Karte beim Champions-League-Aus in Paris noch gesperrt. Torhüterin Sophia Winkler saß erstmals nach ihrer schweren Knieverletzung und 20 Monaten Pause wieder auf der Bank.

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