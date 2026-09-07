Fußball

Freigang schießt Eintracht-Frauen zum Sieg gegen Union

Frankfurter Kapitänin sorgt beim 1:0 (1:0)-Erfolg im Bundesligaduell in Berlin für das entscheidende Tor. Die Eintracht rückt auf den dritten Tabellenplatz vor.

Eintracht-Kapitänin Laura Freigang erzielt gegen Union Berlin das Führungstor. (Archivbild) Foto: Jürgen Kessler/dpa
Eintracht-Kapitänin Laura Freigang erzielt gegen Union Berlin das Führungstor. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Fünf Tage nach dem enttäuschenden Aus in der Champions-League-Qualifikation bei Paris Saint-Germain gewannen die Hessinnen ihr Bundesligaspiel bei Union Berlin mit 1:0 (1:0). Vor 5717 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei sorgte Kapitänin Laura Freigang in der 26. Minute per Kopf für das entscheidende Tor. Lina Hausicke fälschte den Schuss unhaltbar für Union-Keeperin Nadine Böhi ab. Sara Doorsoun hätte in der 34. Minute nach einem Foul von Eileen Campbell an Rebecka Blomqvist im Strafraum noch per Elfmeter erhöhen können, doch diesmal war Böhi zur Stelle. 

In einer intensiven und unterhaltsamen Partie zeigte sich das Team der neuen Union-Trainerin Marie-Louise Eta zwar bis zum Ende kämpferisch, blieb aber die meiste Zeit über zu ungefährlich. Lina Altenburg hielt in der letzten Minute der Nachspielzeit den Sieg bei einer Chance von Samantha Steuerwald fest. Doch auch die Frankfurterinnen, bei denen Stürmerin Larissa Mühlhaus weiterhin verletzt fehlt, schafften keinen Abschluss mehr. Ein Solo von Freigang in der 86. Minute prallte erneut an Böhi ab. 

Die Eintracht rückt damit nach bislang drei Spieltagen auf den dritten Tabellenplatz vor. Die weiterhin auf ihre ersten Punkte wartenden Berlinerinnen sind Vorletzter.

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