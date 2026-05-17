Fußball

Eintracht-Frauen sichern sich Ticket nach Europa

Der Frankfurter Bundesligist gewinnt sein letztes Heimspiel gegen Union Berlin mit 4:2. Die Hessinnen schließen die Saison damit zum fünften Mal in Serie auf dem dritten Tabellenplatz ab.

Freigang und die Eintracht sichern Platz drei. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Freigang und die Eintracht sichern Platz drei.

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit einem Torfestival am letzten Bundesliga-Spieltag das Ticket nach Europa gesichert. Die Hessinnen besiegten im Heimspiel am Sonntag den Tabellenneunten Union Berlin mit 4:2 (2:2). Damit beenden sie die Saison zum fünften Mal hintereinander auf dem dritten Rang und lösen erneut das Ticket für die Qualifikation zur Champions League. 

Kapitänin Laura Freigang mit einem Doppelpack (37./41. Minute) sowie Lisanne Gräwe (49.) und bei ihrem letzten Auftritt im Trikot der Eintracht die Schweizerin Géraldine Reuteler (55.) drehten die Partie, in der Lisa Heiseler (4. Minute) und Eileen Campbell (23.) die Gäste zuerst in Führung gebracht hatten. Union-Keeperin Cara Bösl hatte vorher schon zweimal mit starken Paraden Zählbares verhindert.

Ohne Anyomi und Senß

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Vor 5.125 Zuschauern im Stadion am Brentanobad brauchte die Eintracht gegen den von Beginn an druckvoll agierenden Tabellenneunten längere Zeit, um Struktur in ihr Spiel zu bringen, und fand dann aber immer besser in die Partie. 

Trainer Niko Arnautis musste in seiner Startformation auf die verletzte Torjägerin Nicole Anyomi und die gelbgesperrte Elisa Senß verzichten. Die beiden Stammspielerinnen wurden nach Abpfiff zusammen mit Reuteler und Nadine Riesen mit offiziell noch unbekanntem Ziel aus dem Eintracht-Kader verabschiedet.

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