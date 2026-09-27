Eintracht-Frauen souverän im DFB-Pokal weiter
Der Bundesligazweite aus Frankfurt siegt mit 6:1 beim Regionalligisten Karlsruher SC. Keeperin Sophia Winkler steht nach langer Pause erstmals im Kasten des Profiteams.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind zum Auftakt des DFB-Pokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und mit einem Torfestival souverän in die zweite Hauptrunde eingezogen. Die Hessinnen gewannen beim Süd-Regionalligisten Karlsruher SC mit 6:1 (2:0).
Vor 800 Zuschauern im Badenia-Stadion feierte Nationaltorhüterin Sophia Winkler nach 20 Monaten Verletzungspause ihr Debüt im Team von Trainer Niko Arnautis. Zuvor war die 23-Jährige, die im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss mit weiteren Schäden erlitten hatte, nur einmal in der zweiten Mannschaft der Eintracht aufgelaufen.
Die Niederländerin Danique Tolhoek (13./65. Minute) und Larissa Mühlhaus (19./53.) verbuchten in der Partie jeweils einen Doppelpack. Die eingewechselte Engländerin Vivienne Lia beschenkte sich an ihrem 20. Geburtstag selbst mit ihrem Premieren-Tor für ihr Team (68.). Amanda Ilestedt machte in der Nachspielzeit (90.+3) per Kopf das halbe Dutzend voll. Tamina Steiner gelang der Ehrentreffer für die Hausherrinnen (79.).