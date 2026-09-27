Fußball

Eintracht-Frauen souverän im DFB-Pokal weiter

Der Bundesligazweite aus Frankfurt siegt mit 6:1 beim Regionalligisten Karlsruher SC. Keeperin Sophia Winkler steht nach langer Pause erstmals im Kasten des Profiteams.

Sophia Winkler musste bei ihrem ersten Profispiel für die Eintracht einmal hinter sich greifen. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Sophia Winkler musste bei ihrem ersten Profispiel für die Eintracht einmal hinter sich greifen.

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind zum Auftakt des DFB-Pokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und mit einem Torfestival souverän in die zweite Hauptrunde eingezogen. Die Hessinnen gewannen beim Süd-Regionalligisten Karlsruher SC mit 6:1 (2:0). 

Vor 800 Zuschauern im Badenia-Stadion feierte Nationaltorhüterin Sophia Winkler nach 20 Monaten Verletzungspause ihr Debüt im Team von Trainer Niko Arnautis. Zuvor war die 23-Jährige, die im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss mit weiteren Schäden erlitten hatte, nur einmal in der zweiten Mannschaft der Eintracht aufgelaufen.

Die Niederländerin Danique Tolhoek (13./65. Minute) und Larissa Mühlhaus (19./53.) verbuchten in der Partie jeweils einen Doppelpack. Die eingewechselte Engländerin Vivienne Lia beschenkte sich an ihrem 20. Geburtstag selbst mit ihrem Premieren-Tor für ihr Team (68.). Amanda Ilestedt machte in der Nachspielzeit (90.+3) per Kopf das halbe Dutzend voll. Tamina Steiner gelang der Ehrentreffer für die Hausherrinnen (79.).

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