Fußball

Eintracht-Frauen stoßen Tor zum Viertelfinale weit auf

Die Frankfurterinnen gewinnen ihr Achtelfinal-Hinspiel im Europa Cup bei der PSV Eindhoven mit 2:0. Die Entscheidung über ein Weiterkommen in die nächste Runde fällt am 11. November.

Eintracht-Kapitänin Laura Freigang verbucht in Eindhoven eine Vorlage und ein Tor. Foto: Jürgen Kessler/dpa
Eintracht-Kapitänin Laura Freigang verbucht in Eindhoven eine Vorlage und ein Tor.

Eindhoven (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen mit einem Bein im Viertelfinale des Uefa Women's Europa Cups. Ihr Hinspiel in der Runde der besten 16 bei der PSV Eindhoven gewannen die Hessinnen am Mittwochabend verdient mit 2:0 (2:0). 

Die Australierin Hayley Raso brachte die Gäste schon in der zweiten Minute in Führung. Kapitänin Laura Freigang, die sie dabei bediente, legte in der 14. Minute per Kopf nach. Vorausgegangen war eine Flanke von Paulina Krumbiegel. Das entscheidende Rückspiel wird am 11. November (18.30 Uhr) im Stadion am Brentanobad ausgetragen. 

Duell bereits im vergangenen Jahr

Die Eintracht bestimmte im TenCate Stadion De Herdgang von Beginn an die Partie. Die niederländischen Meisterinnen ließen den Spielerinnen von Trainer Niko Arnautis viele Räume und blieben selbst weitestgehend ungefährlich. 

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Schon im vergangenen Jahr, bei der Premiere dieses zweiten internationalen Wettbewerbs neben der Champions League, waren die beiden Mannschaften im Achtelfinale aufeinandergetroffen. Damals hatte sich die Eintracht mit zwei Siegen durchgesetzt. 

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