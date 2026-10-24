Fußball

Eintracht-Frauen festigen Platz drei mit Sieg gegen VfB

Die Frankfurterinnen gewinnen ihr Bundesligaspiel beim Aufsteiger Stuttgart mit 3:0. Der VfB spielt nach einer Roten Karte lange in Unterzahl.

Nationalspielerin Larissa Mühlhaus hat endlich auch in der Liga für Eintracht Frankfurt getroffen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Nationalspielerin Larissa Mühlhaus hat endlich auch in der Liga für Eintracht Frankfurt getroffen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren dritten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt. Die Hessinnen siegten am Samstag bei Aufsteiger VfB Stuttgart souverän mit 3:0 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Larissa Mühlhaus in der 49. Minute den Führungstreffer für die Gäste. Kapitänin Laura Freigang (73.) und Danique Tolhoek (90. + 1) legten nach. 

Der VfB spielte nach einer Roten Karte für Dafina Redzepi ab der 58. Minute in Unterzahl. Die Stuttgarterin traf Dilara Açikgöz hart am Sprunggelenk, nachdem diese ihr bei einem Schussversuch den Ball vom Fuß geklaut hatte. 

Von Beginn an hatten die Gäste im Stadion auf der Waldau mehr vom Spiel und sollten sich in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen erkämpfen, ohne dass ein Abschluss gelang. Auf der anderen Seite verhinderte Keeperin Lina Altenburg in der 23. Minute den möglichen Führungstreffer der Stuttgarterinnen durch Nicole Billa. 

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Mühlhaus feiert Premiere

Kurz nach dem Wiederanpfiff bediente Pia Wolter Mühlhaus in der Mitte, und die traf im Fallen in den oberen Winkel. Für die Torschützenkönigin der vergangenen Saison war es das erste Ligator im Trikot der Frankfurterinnen. Nach der Roten Karte für Redzepi wurde das Duell hitziger. Freigang nutzte eine Hereingabe von Mühlhaus und baute die Führung der Eintracht aus. Tolhoek sorgte für die Entscheidung.

Für die Frankfurterinnen geht es jetzt erst mal wieder auf internationaler Ebene weiter: Am Mittwoch gastieren sie zum Achtelfinal-Hinspiel im Europa Cup beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven.

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