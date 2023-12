Eintracht in der Conference League gegen Saint-Gilloise

Nyon (dpa) - Eintracht Frankfurt steht im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Conference League vor einer schweren Aufgabe. Der Fußball-Bundesligist bekommt es in den Playoff-Spielen am 15. und 22. Februar kommenden Jahres mit dem belgischen Topteam Royale Union Saint-Gilloise zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.