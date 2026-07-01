Eintracht gibt Smolcic fest an türkischen Erstligisten ab
Hrvoje Smolcic verlässt Frankfurt endgültig und schließt sich dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Corum FK an. Am Main konnte sich der kroatische Abwehrspieler nicht durchsetzen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und Innenverteidiger Hrvoje Smolcic gehen endgültig getrennte Wege. Wie die Eintracht mitteilte, wechselt der 25 Jahre alte Kroate fest zum türkischen Erstliga-Aufsteiger Corum FK. Zu den Ablösemodalitäten machten die Frankfurter keine Angaben. Smolcic hatte bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2027.
Smolcic war im Sommer 2022 aus seinem Heimatland von HNK Rijeka an den Main gekommen. In den ersten beiden Spielzeiten kam er auf insgesamt 32 Pflichtspiele für die Eintracht. Zur Saison 2024/2025 wurde er nach Österreich an den Linzer ASK verliehen, in der abgelaufenen Spielzeit war Smolcic auf Leihbasis in der Türkei für Kocaelispor aktiv.