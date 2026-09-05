DFB-Pokal

Eintracht im Pokal beim HSV - Darmstadt muss nach Elversberg

Hessens Profi-Clubs müssen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts ran. Dabei kommt es für die Eintracht zum Traditionsduell.

Die hessischen Vertreter müssen in der 2. Runde des DFB-Pokals auswärts antreten. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Die hessischen Vertreter müssen in der 2. Runde des DFB-Pokals auswärts antreten. (Archivbild)

Dortmund (dpa/lhe) - Eintracht-Frankfurt muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Bundesliga-Rivalen Hamburger SV reisen. Auch der SV Darmstadt 98 erhielt eine knifflige Auswärtsaufgabe. Der Zweitligist bekommt es mit dem Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg zu tun. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Spieltermine sind der 27./28. Oktober.

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