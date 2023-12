Eintracht ohne Marmoush nach Schottland

Aberdeen/Frankfurt/Main (dpa) - Stürmer Omar Marmoush verpasst wegen einer Erkältung die Conference-League-Partie von Eintracht Frankfurt beim FC Aberdeen. Der Ägypter fehlt in der Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen am Sonntag ohnehin wegen seiner Gelbsperre. Ellyes Skhiri trainierte nach seiner Oberschenkelverletzung am Mittwoch vor dem Abflug in Frankfurt nur individuell. Das letzte Gruppenspiel der Eintracht in Schottland an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) hat sportlich keinen Wert mehr.