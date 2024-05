Eintracht ohne Personalprobleme nach Mönchengladbach

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ohne personelle Probleme geht Eintracht Frankfurt in das letzte Saison-Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. «Alle Spieler sind fit. Die Trainingswoche war gut. Wir können aus dem Vollen schöpfen», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller mit Blick auf die bedeutungsvolle Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).