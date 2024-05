Nach Happy End: Eintracht vor heißem Sommer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz des Happy Ends mit Platz sechs beim emotionalen Abschied der Vereinslegenden Sebastian Rode und Makoto Hasebe hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche eine Jobgarantie für den Trainer vermieden. Nach dem 2:2 gegen RB Leipzig am Ende einer durchwachsenen Saison in der Fußball-Bundesliga war von Krösche kein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Dino Toppmöller zu hören. Dessen Vertrag ist zwar noch bis zum Sommer 2026 gültig, Raum für Spekulationen gibt es aber zur Genüge.

«Es war für ihn ein Lernprozess und kein einfacher Job. Er hat ein schweres Jahr gehabt», sagte Krösche über den 43-Jährigen, der im vergangenen Sommer als Nachfolger von Oliver Glasner kam und für den die Eintracht die erste Station als Bundesliga-Cheftrainer ist. «In den nächsten Tagen geht es darum zu analysieren, was wir besser machen und wo wir uns weiterentwickeln können.» Auch auf mehrmalige Nachfrage wollte Krösche sich nicht darauf festlegen, dass die Eintracht mit Toppmöller in die neue Saison geht. «Warum sollen wir heute über Personalien diskutieren. Das ist nicht der richtige Moment», sagte er.

Zwei verdiente Profis von Eintracht Frankfurt verabschieden sich am Samstag in den Fußball-Ruhestand. Das soll möglichst mit einem Sieg gegen RB Leipzig geschehen.

Eintracht Frankfurt spielt in der nächsten Saison definitiv in der Europa League. Im besten Fall winkt sogar die Königsklasse. Ein schönes Abschiedsgeschenk für zwei langjährige Leistungsträger.

Die Hessen holten in der Rückrunde nur vier Siege und insgesamt lediglich 47 Punkte. Dass die magere Ausbeute dennoch zum Einzug in die Europa League reichte, war vor allem der Schwäche der Konkurrenz zu verdanken. Auch die Aussicht auf ein Ticket für die Champions League, das die Eintracht im Falle eines Königsklassen-Triumphs von Borussia Dortmund lösen würde, verstellten Krösche nicht den Blick auf die Probleme.

«Wir wissen, dass wir uns fußballerisch verbessern und mehr Konstanz in unsere Leistung bekommen müssen. Wir haben in dieser Saison über weite Strecken keinen guten Fußball gespielt», resümierte der 43-Jährige. Dadurch wurden die weiteren Saisonziele verfehlt.

Im DFB-Pokal flog die Eintracht im Achtelfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken raus, in der Conference League war schon in der Zwischenrunde Schluss. «Es war eine sehr anstrengende Saison mit sehr vielen Tiefen - und ab und zu auch Höhen», bilanzierte Krösche.

Der Trainer war nach einer anstrengenden Spielzeit «erleichtert, aber auch müde». Nach zwei Auftritten in der Region am Dienstag in Alsbach und Mittwoch in Dreieich geht es für ihn und die Mannschaft erst einmal in den Urlaub. Am 8. Juli startet die Vorbereitung auf die neue Saison mit einem zweitägigen Leistungstest.