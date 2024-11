Eintracht-Profi Brown: Erst Traumerfüllung, dann Wettsieger?

Frankfurt/Main (dpa) - Für Fußball-Profi Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt ist mit seinem ersten Bundesliga-Tor bei der 7:2-Gala gegen den VfL Bochum ein Traum in Erfüllung gegangen. «Ja, es ist ein Kindheitstraum: Erstes Bundesliga-Tor in so einem Stadion, bei so einem Verein, mit so einer Mannschaft. Ich kann es einfach nicht beschreiben», sagte Brown, der vor 58.000 Zuschauern in Frankfurt zum 4:0 traf.