Eintracht empfängt Slavia Prag zum nächsten Heimspiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will den Schwung vom 7:2-Torfestival gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga in die Europa League mitnehmen. Die SGE hat am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) Slavia Prag zu Gast. Der Club aus der tschechischen Hauptstadt ist in der heimischen Liga nach 13 Spieltagen noch ungeschlagen und schon mit großem Vorsprung Tabellenführer.