Toppmöller: Slavia Prag wird «ein Brett» für Eintracht

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt geriet schnell ins Schwärmen, als er den nächsten Gegner in der Europa League analysierte. Slavia Prag habe bislang in dieser Europapokal-Saison «auf eine beeindruckende Art und Weise Fußball gespielt», sagte Toppmöller vor dem Heimspiel des Bundesligisten am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen den tschechischen Club.