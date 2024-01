Eintracht-Spiel gegen Mainz vom Lokführerstreik betroffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat auch erhebliche Auswirkungen auf die An- und Abreise der Zuschauer zum Fußball-Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). «Die Deutsche Bahn hat wie beim letzten Streik einen Notfahrplan mit stark reduziertem Angebot an Fahrten erstellt», teilte die Bahn am Mittwoch mit. «Sonst angebotene Zusatzfahrten können nicht zur Verfügung gestellt werden.»