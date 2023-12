Beuth: Zuschauer sollten gewalttätige Fußballfans auspfeifen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) dringt auf mehr Massenproteste der Zuschauer von Bundesliga-Fußballspielen gegen gewalttätige Fans. Er wünsche sich, dass bei Exzessen «der Rest des Stadions aufsteht» und die Gewalttäter «mal gellend auspfeift», sagte der scheidende Minister am Dienstag im Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden. Nötig sei hier eine klare Haltung. Der Innenausschuss befasste sich vor allem mit den Krawallen am Rande des Bundesliga-Fußballspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) am 25. November mit mehr als 200 Verletzten.