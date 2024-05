Peter Beuth wird Geschäftsführer bei PwC-Strategieberatung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der ehemalige hessische Innenminister Peter Beuth heuert bei der Wirtschafts- und Beratungsgesellschaft PwC an. Beuth (56) werde zum 1. Juli 2024 als Geschäftsführer bei der PwC-Strategieberatung Strategy& Deutschland beginnen, teilte PricewaterhouseCoopers am Freitag in Frankfurt mit. Der ausgebildete Rechtsanwalt habe «durch seine langjährige Erfahrung in Politik und Verwaltung ein umfassendes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung», erklärte PwC.